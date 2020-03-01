據大陸國家衛健委網站消息，2月29日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例573例，新增死亡病例35例(湖北34例，河南1例)，新增疑似病例132例。

當日新增治癒出院病例2623例，解除醫學觀察的密切接觸者8620人，重症病例減少299例。

截至2月29日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例35329例(其中重症病例7365例)，累計治癒出院病例41625例，累計死亡病例2870例，累計報告確診病例79824例，現有疑似病例851例。累計追蹤到密切接觸者660716人，尚在醫學觀察的密切接觸者51856人。

湖北新增確診病例570例(武漢565例)，新增治癒出院病例2292例(武漢1675例)，新增死亡病例34例(武漢26例)，現有確診病例32959例(武漢27700例)，其中重症病例7107例(武漢6393例)。累計治癒出院病例31187例(武漢19227例)，累計死亡病例2761例(武漢2195例)，累計確診病例66907例(武漢49122例)。新增疑似病例64例(武漢50例)，現有疑似病例646例(武漢393例)。

(旺報 )