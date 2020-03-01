退輔會桃園市榮民服務處前李姓專員、吳姓輔導員，涉嫌洩漏死亡榮民個資及遺產資料給代辦業者，協助業者獲取遺產繼承案件，其中李男還收賄4萬元。公務員懲戒委員會判決李男撤職並停止任用1年、吳女降2級改敘。

判決指出，李男、吳女擔任桃園榮服處專員、輔導員多年，分別負責桃園已故榮民善後列管及遺產繼承、遺產管理等業務。2人明知依規定，已故榮民個資及遺產資料，不得洩漏。

但李男2014年至2018年利用職務機會，進入桃園榮服處行政業務服務應用系統，查詢已故榮民身分或遺產資料後，交付洩漏予陳姓代辦業者，並收賄4萬元。另吳女明知陳男為代辦業者，竟於2016年至2017年查詢已故榮民身分或遺產資料，再交付洩漏予陳男。

桃園地院去年9月依貪汙、洩密罪判處李徒刑2年10月，褫奪公權3年。另吳女被判刑6月，可易科罰金18萬元。退輔會認為2人違反公務員服務法，移送公懲會審理究責。

(中時 )