2月29日上午，北京朝陽醫院副院長、呼吸危重症專家童朝暉再次來到武漢協和醫院西院區，並進入北京市支援湖北醫療隊12層西、10層西和8層西三個病區參與查房，並進行了病例討論。童朝暉表示，近期在湖北多地考察，很多醫院都出現了「床等人」的情況。。自1月份以來，武漢多家醫院集中收治重症和危重症病人，這些病人治療周期較長，到現階段，開始有出院病人比例增加的趨勢。

查房期間，童朝暉除了重點關注了幾位使用無創呼吸機和氣管插管的病人，還去看望了一位剛生下孩子並做過手術的新冠肺炎感染者，鼓勵她早日康復。在之後的病例討論上，童朝暉與北京醫療隊醫生，還就一名63歲氣管插管患者下一步的治療方案進行商討。

談及現階段對重症、危重症病人的治療，童朝暉表示，在沒有特效藥的情況下，對於此類病人仍以綜合治療為主。除了給予呼吸支援外，因為新冠病毒可能對肺部、心臟、腎臟都有影響，還要做好臟器的保護。

童朝暉提及了救治關口前移的問題，按照目前的診療指南，對於病人在何種情況下，需要氧療、使用呼吸機和氣管插管，都有明確的指導，已經形成了共識。

除此之外，在隔離病房高強度的工作環境下，醫護人員也不能忽視對重症、危重症病人的密切觀察，包括心率、血壓、血氧飽和度、血氣等較為關鍵的指標，隨時根據變化，調整救治策略和方案。

新冠肺炎，大陸，武漢

(旺報 )