住在印度的台灣網友現身說法。（圖／PTT）

新冠肺炎在全球急速擴散，就連醫療進步的日本、韓國和歐洲多國都已淪陷。不過，擁有13多億人口的印度，卻只傳出有3名確診病例，而且全部都已康復。一名住在印度的網友表示，印度境內疫情沒有蔓延，全因政府的一招「強勢政策」。

有網友在PTT八卦版發問，印度近13.4億人口竟然只傳出3例確診，而且都已康復出院，對比亞洲、歐洲其他國家，「隔壁鄰居都爆炸的情況下，印度還是沒有新增確診案例，怎麼做到的啊？」

許多鄉民紛紛提供不同意見，「恆河水啊！平時喝還被你們笑」、「恆河水，你敢嘴」、「不驗就不會確診」、「通過恆河的考驗已經百毒不侵」、「不驗就不會確診」、「只驗3個就辦得到」、「飲食吃薑黃(咖哩)，恆河有噬菌體」。

不過此文也引出一位住在印度的網友回文，表示觀察自己周遭狀況，認為印度政府的隔離措施非常強勢，只要是大陸籍人士一律不准入境，就連已經辦好的電子簽證也直接取消。這名網友說：「拿紙本簽證的航空公司也不給上飛機，沒有說不能重新申請，但是重新申請不受理，簽證要過期了，那你家的事情。」

他表示，新加坡政府的策略是不讓大陸人轉機、入境，印度也差不多，「這種疾病問題，就是要把會帶來疾病的人擋在國家外面；對內則是預防人傳人。」

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(中時電子報)