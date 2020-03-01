原定2日勇士主場出戰巫師宣告傷癒復出的明星後衛柯瑞，這下子確定「黃牛」了！因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，由於球隊希望柯瑞進行更多訓練，所以決定2日不會宣告復出，會等到這個月某個主場賽事才讓他上場。

儘管柯瑞目前已經參加勇士完整訓練，也持續待在發展聯盟球隊練球，可是去年10月遭逢左手第二掌骨骨折的嚴重傷勢，讓勇士決定不要冒險，將會讓他繼續訓練，直到真正可以上場為止，目前柯瑞本季只打4場，場均20.3分、6.5助攻。

其實勇士抱持消極態度面對柯瑞的復出，也算相當情有可原，因為勇士本季目前才拿12勝47敗，不僅排在西區墊底，甚至是聯盟戰績最爛，根本不需要柯瑞太早傷癒歸隊，勇士當前最渴望的，還是繼續擺爛到底，全力搶到今年狀元籤。

扣除2日主場出戰巫師，勇士接下來將從6日開始進行主場4連戰，分別對上暴龍、七六人、快艇與籃網，可說一場比一場還硬，或許勇士會挑在其中1場主場賽事，放心讓柯瑞傷癒復出，畢竟勇士球迷早就快要忍受不了自家球隊這麼爛了。

(中時 )