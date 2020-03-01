新冠肺炎疫情延燒，衛生福利部長陳時中指出，台灣新冠肺炎死亡案例尚未廣泛傳播，但美國疾病管制與預防中心卻認定是「社區傳播」，令民眾人心惶惶。
防疫戰場最怕「社區感染」而破功，台灣新冠肺炎第一起死亡案例，日前傳出「疑似」是社區感染後，不少民眾唯恐社區大樓的管道間成了防疫漏洞，也瞬間喚起SARS期間的記憶，當時香港「淘大花園」因存水彎破封爆發社區感染，共造成42人死亡。
「大家害怕大樓管道間有漏洞，病毒會隨空氣自由流竄，所以近期要求檢修管線的客戶變多了。」從事通風改善16年的「小胖浴室暖風乾燥機企業社」老闆嚴正豐說。
「客戶交屋3年多來，常忍受浴室內不明來源的菸味，新冠肺炎疫情傳開後，怕SARS期間爆發的社區感染重演，因此趕緊找師傅來檢修。」一早8點半，嚴正豐便領著本刊記者進入桃園市中壢區一棟大樓，屋主夫婦擁有2個孩子，決定全面守護小孩的健康。
嚴正豐帶著2位師傅進入浴室後，拆除近乎全新的天花板，接著爬上工作梯，拿出雷射筆比畫，找出肉眼很難發現的小洞，「管道間裡有排水管和通氣管，當管道間沒有嚴密封實，廢氣就會從小洞跑進家中，這就是屋主隱忍3年的心頭大患。」
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(中時電子報)
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