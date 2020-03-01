防疫戰場最怕「社區感染」而破功，本刊調查，無論中古屋或新屋，台灣約有7成房屋「管道間沒有完全密封」，恐會造成帶著病菌的汙穢空氣垂直流動。記者訪問水電專家及建築業者，找出4大補救解決之道，讓你輕鬆擁有「防疫宅」！

「很多大樓都有菸味、異味問題，管道間沒有封閉，造成浴室臭氣瀰漫，深深影響生活品質和健康，不只有新冠肺炎爆發時，才需要關注這個問題。」看遍從南到北公寓、大樓的衛浴施工品質，「小胖浴室暖風乾燥機企業社」嚴正豐感慨表示，「台灣約7成浴室天花板上方的管道間皆未封閉，浴室抽風設備、暖風機沒有接風管的也很多，接了風管浴室臭味逆流的更多，這些都是社區感染的隱憂。」

不論中古屋或新成屋，台灣約有7成住宅浴室的管道間，沒有完全密封。（示意圖，圖中浴廁與本新聞無關）（圖／讀者提供）

「舊大樓若要解決廢氣、病菌從管道間入侵，首要先將管道間缺口密封，如有抽風設備，可再加裝電動逆止閥，防止在沒有運轉的情況下，風扇口成為空氣流入的缺口。」嚴正豐說。

共用管道間的大樓，只要有住戶在浴室吸菸，菸味就會跑到別人家中做客，病菌也可能因此「自由活動」。（圖／讀者提供）

台北市老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良指出，現在新成屋大多會做「當層排氣」，各戶暖風機抽風設備由獨立管道排出戶外，並將管道間每個樓層的樓版封實。此做法除了可以避免共用管道間，造成汙穢空氣垂直流動，火災來時也能避免濃煙及火苗透過管道間波及樓上住戶。

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(中時電子報)