台灣高教面臨嚴重少子化問題，許多學校面臨退場會被勒令退場，這番衝擊預計到2028年達到高峰。高教評鑑中心董事長黃榮村表示，政府應設立暫行的特別條例，以大破大立之態度排除既有法令限制，讓經營不善的私校自動退場，台灣高教才有未來。

黃榮村接受最新一期《評鑑雙月刊》專訪表示，台灣的大學中，私校就占了6六成以上，面對少子化，不事先規畫處理的話，未來一定會出現許多問題。雖然預先進行危機處理不一定能完全防治，但至少不會沉淪；假如不處理，高教一定更慘！

黃榮村說，教育部可以處理的方式很多，如退場、轉型、私私併或公私併，或者成立私校經營的實驗計畫，在放寬或排除既有限制下，勉力一搏。無論採用何種方式，都一定要有暫行條例或特別條例來配合，但目前配套的法律措施尚未完備，所以台灣高教現在要做危機處理非常困難。

黃榮村說，台灣私校大部分由宗教、集資、家族、企業或財團依法「捐資興學」，若要解決困難或危險私校的問題，依照《私校法》規定，政府主管單位可以在若干條件下直接接收，或作解散清算之處理，但實際上，許多私校即使出事或已經出現危機，也不願意交由政府來處理。

因為不少學校的董事會可能採行的是「投資辦學」模式，所以縱使面臨退場與轉型壓力，也希望能拿到一些有利的條件，包括校地校舍處理後或轉型後的適度補償在內，但實際上依現行法律是不行的，因為董事會席次不能買賣、校地也不能買賣。

黃榮村說，過去政府在接收營運出問題的銀行時，也會成立金融重建基金（RTC）專門來處理壞帳，高教退場與轉型若碰到這類問題，是否可成立高教RTC？這些危機因應做法，都需要暫行條例來配合，也需要有落日條款，例如5年或者10年內要處理完成。

黃榮村表示，台灣高教的困境與解決方向的大形勢已經很清楚，缺的就是可以排除既有法令限制，又能展開強力有效政策的法律基礎，也就是暫行條例的制定。

(中時 )