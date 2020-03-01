前主播何庭歡在高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，受到各界矚目。選舉結束後，何庭歡出國休假，1月底結束波蘭之旅，日前她透露接下來的動向。

大選結束後，何庭歡動向頗受關注，近日她在臉書分享接受由人力銀行出版的雜誌專訪內容，分享求學時期、實習記者、一路到中廣、台視，當上記者、主播的職涯經歷，希望能提供給所有規劃求職的年輕朋友參考。

2月25日她出席人力銀行的落點分析記者會，透露3月起將與人力銀行合作，前進校園，以自己為例，從高中時期奠定當記者的夢想，上大學後也把握暑假實習機會，在中廣新聞網、流行網節目力求表現，畢業即就業，當上廣播記者，再轉職擔任電視台記者、主播，後來還當上了總統選戰發言人。

六月即將迎來畢業季，許多將踏入社會的新鮮人，要走出校園之前，怎麼準備並選擇自己的職涯起點？又如何能讓企業提高雇用的意願呢？何庭歡說，一路走來有許多故事轉折可以分享，3月開始就會陸續到校園分享自己的經驗，提供年輕學子們一些參考。

(中時電子報)