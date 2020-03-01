高雄市長韓國瑜目前面臨罷免風波，最終是否會被罷免成功，使外界高度關注！財信傳媒董事長謝金河日前到高雄住一晚，發現與去年來高雄時，有著極大變化，短短一年，罷韓聲勢浩大。他問高雄在地一個朋友，高雄巿民怎麼轉變那麼大？該友人表示，「我們可以很愛一個人，但像男女朋友由愛生恨時也很可怕！」令謝金河直呼這個回答很妙。然而，有網友回文認為，韓國瑜是六都防疫滿意度最高的市長，罷韓是為了遮蓋前朝的貪腐。

謝金河昨在臉書撰寫「高雄人期待什麼樣的未來？」一文。他說趁著假期到高雄住一晚，清晨起床到港區跑步，看高雄的風光，港邊看到一個人把自行車放在一旁，跨著欄杆，望著遠方，這幅畫面很有意境，好像在思索著高雄的未來。

謝提及，去年他也大約在此時到高雄，那時韓聲勢如日中天，高雄訴求「貨出去，人進來，發大財！」他認識的高雄朋友對高雄的未來充滿希望。他感嘆表示，這次再度來到高雄，正好碰上疫情席捲，感覺高雄在這一年之間出現很大的變化，首先是政治的氣氛變了，韓在2018年九合一大選中，旋風席捲全高雄，民進黨士氣跌落谷底。但短短一年，現在罷韓聲勢浩大。「我問高雄在地一個朋友，高雄巿民怎麼轉變那麼大？他告訴我說，我們可以很愛一個人，但像男女朋友由愛生恨時也很可怕！這個回答很妙」。

此外，謝金河想起，去年此時，駁二藝術特區人擠人，整條馬路都是人潮，如今看起來沒有什麼人，似乎受到疫情影響很大。他說這次疫情影響全台灣的消費，但高雄受到的衝擊似乎特別的大，「這一年當中，高雄人應該最能感受得到這個巨大的變化。不管罷韓結果如何？高雄可能更期待一位用心經營高雄的大家長」！

這篇文章引來討論，有網友認為韓國瑜是六都防疫滿意度最高的市長，罷韓是為了遮蓋前朝的貪腐。此外，也有網友回應，有高雄計程車司機向他表示，馬路舖設工程品質前後朝差很大，對民進黨陳菊的施政多所怨言。有許多挺韓的網友也表示「市長為了高雄努力付出大多高雄市民我們都看在眼裡了」、「高雄會成為台灣最適合居住的城市」、「韓市長忍辱負重已經盡力了，辛苦您了、請多保重，當今臺灣的政治生態，庶民們只能認命」、「高雄越來越美，以前從沒見到的美景都在高雄看到了」。

(中時電子報)