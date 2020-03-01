（導演蔡明亮作品《日子》在柏林影展世界首映。圖／文策院）

導演蔡明亮作品《日子》奪得柏林影展泰迪熊獎評審團獎！蔡明亮表示，要將這個獎獻給最開放、自由、最有包容力的台灣，並且驕傲的說台灣去年通過婚姻平權法案，希望有更多國家能跟上來。

《日子》是繼導演周美玲的《刺青》、黃惠偵的《日常對話》後，再度以性別與同志議題獲獎的台灣作品。

接著，台灣建築師黃聲遠及田中央工作群今年將代表台灣，進入威尼斯建築雙年展大會主場館參展，展名為Living in place, enabling the coming-together，黃聲遠也邀請導演蔡明亮為展覽拍攝影片。

第70屆柏林影展暨歐洲電影市場展，文策院也率團前進柏林，除舉辦台灣館與台灣之夜，也推出IP Showcase推薦台灣年輕影人企劃作品。在市場展現場，蔡明亮導演作品《日子》、瞿友寧導演監製作品《刻在你心裡的名字》，以及去年獲金馬獎最佳女配角的《我的靈魂是愛做的》等，都是矚目焦點。

文策院將於3月推出沉浸式內容國際合資或合製補助申請要點，對準國際市場，經由跨國合作，讓台灣成為國際沉浸式內容的創新基地。

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