新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本境內確診人數更是逐日攀升，繼北部男遊大阪返台確診後，又有一名日本女護理師於15日到大阪參加百人演唱會後確診。對此演唱會樂團「ZILCONIA」表示，目前成員身體並無異狀，但會持續關注。

大阪官方29日宣布，30多歲的女護士15日曾到大阪京橋一家Live House參加小型演唱會，現場大約有100人左右；該名女護士在演唱會場待了5個小時，全程都「沒有配戴口罩」，目前已針對該場地進行全面消毒，也請有參與演唱會的民眾，若有出現症狀，一定要快點和衛生所連繫。

而演唱會到目前為止，已經有3歌迷確診，讓外界擔心是否為群聚感染，引起恐慌。有參與演唱會的樂團「ZILCONIA」透過官方推特宣導，如果身體出現狀況，請立即到醫院或醫療中心；同時也提醒歌迷，面對病毒來勢洶洶，請勤洗手，注意睡眠。

另外，同場演出的樂團「GRAND COLOR STONE」則表示，目前成員沒有任何身體狀況，也已依照政府指示，進行後續處置，「也許這個月收入會是零，但等到疫情結束，大家再一起玩吧；願確診的可以快點康復，病毒不要再繼續傳播下去了。」

日本境內因感染新冠肺炎而死亡人數達11人，政府已緊急啟動各項防疫措施；各大主題樂園也因應疫情紛紛休園至3月中，包括東京迪士尼樂園、大阪環球影城、三麗鷗樂園、三鷹之森吉卜力美術館、京王讀賣樂園、長崎縣主題公園「豪斯登堡」等。

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(中時電子報)