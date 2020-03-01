新冠肺炎持續發威，各國猛爆病例，目前超過50個國家淪陷，全球確診人數已然超過8萬人，民眾不分國界，紛紛陷入恐慌，而致命疫情危害各領域事業體，好萊塢娛樂圈竟也受到波及，漫威新作《獵鷹與酷寒戰士》爆劇情跟疫情太雷同，傳出迪士尼方面有意重拍。

新冠肺炎疫情造成全球聞之生畏，影視作品在這時刻也不忍再造成恐懼！推特主Charles Murphy爆料，正蓄勢待發的漫威全新影集《獵鷹與酷寒戰士》面臨重拍，因其中一集提到恐怖病毒散播，讓全球人民失控暴動，然此劇情對比當今新冠肺炎疫情處境，時機敏感，加上將推出影集的「Disney+」平台主打老少咸宜普遍級，因此讓迪士尼高層傷透腦筋。

據悉，「超級病毒梗」影響非同小可，傳出迪士尼高層有意剪掉全部相關劇情，進行大規模補拍，然考量《獵鷹與酷寒戰士》宣布今年8月就要首播，迪士尼不想影響檔期，因此可能僅抽掉部分敏感劇情，之後於剪輯方面調整，不另行補拍。

(中時電子報)