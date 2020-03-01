梁姓男子與袁姓母親、洪姓友人，得知趙姓、李姓男子有意匯兌78萬元人民幣，雙方去年2月約定以新台幣350萬元，於台北火車站對面公車站牌交易，但趙男將人民幣轉匯後，梁男3人卻詐走350萬元逃逸，事後檢察官懷疑趙、李2人涉嫌從地下匯兌，依違反銀行法起訴。台北地院認為罪證不足，判趙、李無罪。

至於梁男、袁女、洪男、藏匿梁男的馬姓女友4人，北檢依詐欺、藏匿人犯、偽造有價證券罪嫌起訴4人，現仍在北院審理中，梁男日前被限制出境、出海8個月。

檢方指控，趙男2018年底起從事地下匯兌，去年2月8日向李男稱有從事外幣匯兌賺錢管道，若協助可賺介紹費，李男即在背包客棧網站貼文「賣人民幣」。梁男即以暱稱「嚴姓買家」連繫，雙方約定以新台幣350萬元匯兌78萬元人民幣，並相約2月12日下午在北市新光三越百貨公司站前店公車站牌進行交易。

當天梁、袁、洪攜帶350萬元，趙清點現金無誤後，將78萬元人民幣匯至指定帳戶，3人卻帶走350萬元逃逸。趙報警後，警方隨即逮捕袁、洪2人到案，查扣350萬元。事後檢方另依違反銀行法起訴趙、李2人。

法官認定趙男是欲將在大陸的人民幣79萬餘元移轉回台，透過李PO文刊登兌換人民幣訊息，2人雖有向不特定多數人散佈兌換人民幣資訊，但目的僅是趙要將取回自己的人民幣而已，趙是被騙匯兌，匯兌未完成，由於銀行法不處罰未遂犯，且無法證實2人有反覆實施匯兌行為之犯意，判決2人無罪。可上訴。

(中時 )