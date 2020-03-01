國內爆發新冠肺炎首起院內感染事件。指揮中心指出，昨天(2/29)新增5例確診，有4例是案34北部50多歲女確診前在北部醫院的接觸者，1名清潔工及3名護理師。讓專家回想起17年前的「劉姓洗衣工」染SARS造成連環死亡，是和平醫院的感染源，同時也是超級傳播者，最後因病過世。

《ETtoday》報導，前和平醫院急診科主任張裕泰說，當年劉姓洗衣工負責每天在急診、另外兩樓層處理送洗衣物，在工作過程中染病、出現腹瀉，是SARS超級傳播者，後來把病傳給5位洗衣部同事，最後不幸去世。

劉姓洗衣工是在2003年4月13日發病，4月16日住進B棟8樓病房，由林重威醫師診療，4月18日劉姓洗衣工的X光出現肺炎症狀，然而和平醫院未通報。此時院內感染已經開始，4月20日前後又有多名員工感到不適。直到4月22日和平醫院才通報，劉姓洗衣工疑似染SARS，但事情已一發不可收拾，最後林重威醫師也遺憾殉職。

(中時電子報)