新冠肺炎防疫時期，社群網路近日接連出現散布假消息，甚至剪輯電視台新聞畫面，編造蔡英文總統疑似感染新冠肺炎，如今又出現一起疑似假消息，直指「台灣多名學生染疫、其中1人病危、醫院拒收」，還宣稱尋求幫助還被台灣媒體「「潑贓水」說造謠，不實消息已進化到難以分辨真假。

法務部調查局日前調查發現，大陸網軍編造假訊息後，透路臉書人頭帳號，偽裝台灣用戶散布假訊息，雲林縣一名30歲潘姓女子就因誤信，轉傳至個人臉書而遭雲林調查站約談。另外，針對「「蔡總統疑似感染肺炎，已送入隔離病房」的不實訊息，經查編造者也是大陸「微博」、「帝吧」社群網路水軍，透過臉書人頭帳號，張貼假訊息到社群軟體及媒體臉書頁面，導致國人容易誤信。

不料，微博昨天（29日）下午3時疑似又散播1則「進化版」假消息，據「三立」報導」，這次以學生為主角發文寫道：「我的台灣同學說她們幾個學生有感染症狀，有一個已經危重，但醫院不收」，還說：「她們發帖求助被台灣媒體潑髒水說是造謠，她們實在沒辦法了，誰來救救她們」。

其實，從此文的用詞判斷，可能發自於陸網，如「危重」、台灣民眾習慣稱「病危」，「發帖」、台灣習慣用「發文」。有大陸網友看不下去，要原PO不要再造謠，也有人要求公布具體位置，但原PO竟回應，台灣當局隱瞞疫情還不給檢測，為什麼說是造謠。

此外，假消息的發文格式不脫「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到／看見○○○，原來／其實○○已經確診／死亡○○例，蔡政府○○○……」模式。調查局表示，假訊息其實還是有破綻可循，重點是民眾在轉載前，必須多方查證，才不會淪為幫助散播假訊息的媒介。

(中時電子報)