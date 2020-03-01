昨（2月29日）中央流行疫情指揮中心公布新增5例新冠肺炎確診，台灣境內已出現院內感染。受到疫情影響，許多行業收入銳減，計程車若不跑車載客，就沒有收入；一名網友貼出搭車照片，只見小黃司機自製「防疫神簾」，短短半天就破7萬網友按讚，網友大讚司機超有才！

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，「今天遇到這個計程車大哥太有才了！」大讚是遠離新冠肺炎的最佳示範，原來司機買了一張大片的透明塑膠布，將前、後座完全隔離成兩個空間，用來避免飛沫感染。

小黃司機自製「防疫神簾」。（圖／爆料公社）

原PO表示，在防疫神簾下方有一個盤子，是司機特意準備的，用來付錢、找錢，可以減少肌膚接觸；至於她在搭車的期間，司機也全程開窗保持通風，原PO大讚：「不讓他紅不行！」

網友看後也紛紛大讚「這個很可以」、「很懂得保護自己，讚啦」、「保護自己也就是保護別人」、「生活靠智慧」、「這防疫做的好嚴密」。不過也有網友提醒「透明布要洗才有效果，否則反而把病毒留在距離呼吸道更近的地方」、「冷氣空調開車內循環就破功了」、「這還存有很大的空隙，並未做到完全隔離，沒啥作用只是求心安而已」。

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(中時電子報)