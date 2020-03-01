洪慈庸將擔任院長辦公室的「機要顧問」，一個月的薪水大約新台幣12萬元左右，對比韓國瑜市長隨扈趙子淵薪水4萬6千元，讓網友忍不住說「跟對顏色，身價暴漲」。

臉書「只是堵藍」拿出學姊黃瀞瑩比較，指她黑箱內定雇職，唯一政績、建設是「幫阿伯擦汗」，卻被說「學姊學歷高！每天7:30上班很認真」；洪慈庸任水牛伯機要，且榮獲五次國會優秀立委，政績、建設一連串，評語卻是「台灣價值，民進黨酬庸」。只是堵藍直言，「拿一個花瓶跟洪慈庸來對比」，想比就來比！

洪慈庸爭議延燒，臉書「澄清唬」說，不少人拿學姊舊例出來鞭雙重標準，但大家還記得韓市長的隨扈趙子淵嗎？趙子淵以機要科員任用，薪水4萬多，去年被以前當過各局主任秘書或參議的六小福議員猛攻，說韓國瑜酬庸。

「澄清唬」酸說，「堵藍真的很會製圖比較，小編幫你稍微修正的客觀一點喔」，比較黃瀞瑩、洪慈庸、趙子淵的職等、學歷、月薪及綠營語錄，領12萬的洪慈庸就是「用人唯才」，而薪水6萬多及4萬多的另兩人則是「酬庸」。

「澄清唬」也解說洪慈庸與游錫堃的關係，游錫堃是民進黨第二大派系正國會的領袖，正國會少主是林佳龍，而洪慈庸老公當過林佳龍的立委辦公室主任跟新聞局長，現在跟著去交通部當部長辦公室主任，「洪姊跟水牛的關係應該比較類似孫媳婦的概念啦」。

網友看完比較圖，表示「跟對顏色，身價暴漲」、「不要臉的民進黨！」「雙標黨」、「民進黨要反躬自省」、「民進黨就是一個流氓集團他們說你黑就是黑說他白就是白。跟著我混吃香喝辣，跟我鬥我就不擇手段打死你。」

(中時電子報)