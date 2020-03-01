本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢終於甩開路障，奪下第一名。破除市場沉悶，雖然有困難，但你有信心能一一克服。

1.豬

工作:本周運勢轉正，同為第一名。工作受到大環境及疫情影響，讓你傷透腦筋。還好舊有客戶依然行動支持。

2.羊

工作:本周運勢強盛，為第二名。你的工作不受市場現況影響，雖然身心疲累，但是能忙，有做不完的工作，總是好的。

2.牛

工作:本周運勢不錯，同為第二名。一直以來都是默默地做好自己分內工作，反而在此時更能發揮專才，不被市場打敗。

3.狗

工作: 本周運勢轉強，為第三名。恢復了正常工作時間之後，才徹底感受到努力、勞動、智慧的結合帶來的成就感。

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圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.豬

財運:本周財運旺旺，正財偏財都有。想辦法開拓財源終於得到回應，並且你也加入新電商外送行業，跟上腳步。

2.狗

財運:本周財運屬於正財，以及意外收入。原本並不期望的投資回報，沒想到如同杯水車薪的收入，還是很開心的。

3.羊

財運:本周收入偏財居多，但是因為人脈關係活絡帶動的財源收入。在一片不景氣中，手頭上現金多就是王道。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.鼠

愛情:本周愛情運上升，有利於未婚男性。職場人氣超旺的一周，相對也容易陷入與名利、金錢關係的愛情當中。

2.羊

愛情:愛情運穩定發展，愛就是一種你來我往，wechat，line，Twitter po文，男友公開讚許示愛。

3.狗

愛情:未婚男性桃花開啟的一周，諸多戀愛機會開展，把握機會，主動出擊，會有不錯的收穫。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.牛

健康:固定的健身時間，是你一直維持的好習慣，即使天氣多變，你依然堅持健康就是最大的本錢。

2.虎

健康:健康運尚可。換季皮膚的保養非常重要，一兩天不注意很容易脫皮。要勤洗手、洗臉，保持衛生及護膚。

3.兔

健康:本周健康運不差，但是愛上甜食不忌口，體重一下上漲二公斤，對於減肥的行動，感覺很有壓力。

圖/中國時報提供

(中時 )