義大利新冠肺炎疫情惡化。

全球各地新冠肺炎疫情持續升溫，義大利昨（29）日再新增240例確診病例、8人死亡，境內已超過千人確診，死亡人數升至29人。此外，法國確診數也來到100例，澳洲更出現首例死亡案例。

據The Local報導，義大利衛生當局昨日表示，義大利在過去24小時新增240例確診病例、8人死亡，累計境內確診數突破千人，來到1,128人，死亡人數上升至29人。羅馬當局表示，確診病例中，有半數沒有出現症狀。

此外，法國昨日也新增43例確診病例，確診數從28日的57例暴增至100人。

英國《衛報》（The Guardian）報導，鑒於境內疫情升溫，法國及義大利當局都已取消大型公共活動，包括周日在巴黎舉行的馬拉松比賽，義大利則有5場足球賽事延期。

另外，澳洲媒體《世紀報》（The Age）報導，澳洲今日出現首例新冠肺炎死亡案例，死者是一名78歲伯斯男性，他與妻子先前曾搭乘鑽石公主號郵輪，之後搭乘澳洲撤離專機返家。

(中時電子報)