義大利新冠肺炎疫情惡化。

全球各地新冠肺炎疫情持續升溫，義大利昨（29）日再新增240例確診病例、8人死亡，境內已超過千人確診，死亡人數升至29人。此外，法國確診數也來到100例，澳洲更出現首例死亡案例。

據The Local報導，義大利衛生當局昨日表示，義大利在過去24小時新增240例確診病例、8人死亡，累計境內確診數突破千人，來到1,128人，死亡人數上升至29人。羅馬當局表示，確診病例中，有半數沒有出現症狀。

此外，法國昨日也新增43例確診病例，確診數從28日的57例暴增至100人。

英國《衛報》（The Guardian）報導，鑒於境內疫情升溫，法國及義大利當局都已取消大型公共活動，包括周日在巴黎舉行的馬拉松比賽，義大利則有5場足球賽事延期。

另外，澳洲媒體《世紀報》（The Age）報導，澳洲今日出現首例新冠肺炎死亡案例，死者是一名78歲伯斯男性，他與妻子先前曾搭乘鑽石公主號郵輪，之後搭乘澳洲撤離專機返家。

美通報新冠死亡首例 華盛頓州進入緊急狀態
45天新生兒確診！韓新增376例 累計3526人染疫

比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿

文章來源：Australia records first coronavirus death as authorities review Italy travel advice
文章來源：Number of coronavirus cases in Italy exceeds 1,000 as death toll hits 29
文章來源：First coronavirus death in the US as Italy and France cancel public events

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #義大利 #法國 #澳洲 #破千