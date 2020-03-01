籃網球星杜蘭特的經紀人克萊曼1日突然放話，強調杜蘭特很有可能代表美國男籃出戰東京奧運，讓人不禁懷疑面臨腳跟腱嚴重傷勢的他，真的可以趕上為國出征嗎？起碼在上個月公布的美國男籃44人大名單當中，確實出現杜蘭特的名字。

「杜蘭特絕對有機會參加東京奧運，他願意入選這份名單就說明有此打算，」克萊曼表示，「腳跟腱斷裂之後，球員大約需要1年時間恢復回到球場，東京奧運在7月舉行，時間點差不多，但在做出正式決定前，他必須確保自己健康問題。」

克萊曼甚至放話，「我一點也不會懷疑，杜蘭特回來之後會變強變好，傷病是比賽的一部分，這聽起來令人沮喪，不過當前籃網處於競爭季後賽門票階段，球員正在進步與成長，大家都知道等到杜蘭特和厄文恢復健康，他們能做到什麼！」

只是克萊曼未免也太看得起杜蘭特，畢竟他本季提前報銷，就算趕在東京奧運開打前夕傷癒復出，他快要1年多時間沒打球或比賽，就要前往東京跟世界列強好手對決，這也太不切實際了，或因東京奧運可能延期，克萊曼才敢如此放話吧！

(中時 )