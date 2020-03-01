新冠肺炎疫情升溫，許多公共場所陸續開始執行進場前要先量測體溫，不過大陸流行病學專家鍾南山研究團隊示警，統計發現，入院時沒發燒的患者竟超過5成，因此若檢測只放在是否發燒，可能會出現防疫漏洞。

根據大陸工程院院士鍾南山領銜的「2019新型冠狀病毒疾病的臨床特徵」研究論文指出，統計去年12月11日至今年1月29日，來自大陸31個省（市）共552家醫院的1099例確診患者，結果發現，入院時有發燒的患者只佔43.8%，入院時已染病卻沒發燒的患者超過五成，顯示研判是否染病，光量體溫是不夠的。

研究團隊提醒，不發燒的新冠肺炎患者比例已高於SARS和MERS，因此如果初步監測病例的定義側重於「體溫」，那麼不發燒的患者可能就會成為漏網之魚。在症狀方面，住院期間有發燒的患者佔88.7%；第二個最常見的症狀就是咳嗽，佔67.8%。

報告顯示，新冠肺炎致死率為1.4%，雖然較SARS和MERS低，但特殊病例潛伏期可長達24天。在1099位確診患者中，平均年齡為47歲，其中有25.2%的患者，至少合併一種基礎疾病，例如高血壓、慢性阻塞性肺病等。

(中時電子報)