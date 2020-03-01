蕭姓網友去年在Dcard 上發表「當警察的好處」、「警察比較廢還是軍人比較廢」及「怎麼收黑錢」3篇文章，警方將蕭依違反社維法送辦。法官認為，憲法保障人民言論自由，由於貼文內容未造成民眾畏懼或恐慌，影響公共安寧，裁定不罰。

警方調查，有暱稱「允夢者」的網友，去年12月3 日、4 日、7 日，連續在社群網站Dcard 發表標題為「當警察的好處」、「警察比較廢還是軍人比較廢」及「怎麼收黑錢」等3 篇文章，涉嫌散佈假訊息。

警方依據IP位址追查，懷疑是蕭姓網友所為，警方因約詢蕭未到案，依違反社維法將蕭函辦。

法官認為，憲法保障人民言論自由，國家原則上不得對言論內容設置價值標準而加以監督，是否涉犯社維法，應以其主觀上是否故意虛構捏造或明知為不實事項，將謠言散發傳布於公眾。

法官認為，蕭文屬於未臻精確或與事實不符之「錯誤資訊」，與基於誤導、欺瞞大眾之目的，故意虛構捏造並加以散佈傳播之「不實資訊」，性質上有所不同。況且沒有人因這篇文章產生畏懼或恐慌，當然也沒有影響公共安寧情事，因此裁定不罰。

(中時 )