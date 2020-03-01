北市內湖區成功路二段今天上午9時提前恢復通車。（台北市產發局提供／譚宇哲台北傳真）

內湖區成功路二段石潭路至安康路間12吋油管上月21日發生漏油，經北市府與中油公司共同搶修、汰換，昨天晚間通過油管24小時壓力測試，今天凌晨完成開挖路面銑鋪，上午9時恢復車輛通行，較原預定期限提前15小時，降低對用路人不便。

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