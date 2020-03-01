北市內湖漏油管汰換完成 今上午9時提前通車 10:312020/03/01 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖區成功路二段今天上午9時提前恢復通車。（台北市產發局提供／譚宇哲台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區成功路二段今天上午9時提前恢復通車。（台北市產發局提供／譚宇哲台北傳真） 內湖區成功路二段石潭路至安康路間12吋油管上月21日發生漏油，經北市府與中油公司共同搶修、汰換，昨天晚間通過油管24小時壓力測試，今天凌晨完成開挖路面銑鋪，上午9時恢復車輛通行，較原預定期限提前15小時，降低對用路人不便。 (中時 ) #油管 #漏油 #北市 #通車 #內湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 區間車輾過男子 楊梅富岡單線通車 通勤族受影響 08:592020/02/26 社會 看好台中捷運年底通車 建商熱推精品捷運宅 11:022020/02/26 生活 北市宣布5／4前高中以下畢旅、校慶、園遊會停辦 16:222020/02/26 生活 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 北市跟進一級開設 柯文哲任指揮官 12:592020/02/27 政治 北市跟進中央一級開設 柯文哲任指揮官 16:022020/02/27 政治 社子島審議案 兩派居民叫陣 04:102020/02/28 地方新聞 冒用北市府公告防疫假消息 北市警追查 10:532020/02/28 社會 機捷慶三周年 買票贈點3倍送 04:102020/02/29 地方新聞 生活熱門新聞 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 首起院內感染 三總主任坦言：早在「這時」已入侵照護體系 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 台灣亮社區傳播警訊 醫提10關鍵：別像南韓病例暴增 - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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