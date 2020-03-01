為什麼美國人都不戴口罩？聊聊美國人怎麼看武漢肺炎。(影／取自 莫彩曦Hailey的籍YouTube)

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，美國目前已有66例確診，加上境內出現第1個死亡病例，美國總統川普緊急擴大旅遊禁令，美國疾病控制與預防中心（CDC）官員也坦言疫情擴散已不可避免，要民眾做好準備，時常分享台美文化差異的美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」，也透露現在美國人對疫情的想法。

莫彩曦表示美國人目前是有點輕視新冠肺炎的，但也有人非常緊張，她到藥局去，口罩3個禮拜前就賣光了，店員透露現在全美缺貨，有上架的話也馬上被搶購一空，這讓她感到非常訝異，因為在路上她完全沒看到有人戴口罩，她也解釋美國從小教導大家的是，感冒要用肥皂洗手，除非你患了非常嚴重的病，才要戴口罩，「在美國帶口罩不是一種防護措施」。

所以莫彩曦也希望大家能體諒這個文化區別，因為她們一直以來都沒有戴口罩習慣，反而比較注重個人衛生、洗手，感冒就留在家裡不要出門，但她也讚賞亞洲戴口罩方面做得很好，而店員也透露目前店裡乾洗手還有貨，但可能是下一個賣完的商品，雖然店員表示疫自己不在乎新冠肺炎，但仍有很多人在買乾洗手。

另外，CDC不建議身體健康的人戴口罩，如果出現新冠肺炎症狀的人應該戴口罩，以防止傳給別人，這也讓莫彩曦很驚訝，這不只是美國從小的習慣，連政府也這樣公告，她認為有可能是全美口罩缺貨，要留給有需要患者，加上若大家都戴起口罩，恐會造成驚慌，所以她也希望大家都能保持身體健康。

(中時電子報)