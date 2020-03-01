由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的夯劇《想見你》於22日播出完結篇，該劇除了捧紅三位演員，也讓原著小說賣翻，出版社水靈文創總監表示，首刷五千本已全數售完，已經決定加碼五千本，目前小說除了推出簡體中文版本外，預計在五月推出韓文版搶攻韓國市場，出版社更為了粉絲，將會開始製作劇中三人就讀的鳳南高中書包以及便條紙等周邊，「小說、寫真、手札都是一年前開始規劃，不是戲紅才做的，是針對戲劇量身打造。」他也透露，最近授權出《想見你》小說、寫真、手札預付版稅成交金額約200萬台幣。

該劇集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，被譽為最新神劇，同時刷新多項紀錄，大結局播出時，關鍵字「想見你大結局」不僅登上當日台灣Google搜尋排行第二名，在大陸豆瓣網也登上熱播電視劇第一名、評分達9.2（滿分10分），竟完勝同一時間完結的話題韓劇《愛的迫降》，該劇也將在中天娛樂台重播。

除了原先就是實力派演員的柯佳嬿備受關注，兩位男主角許光漢、施柏宇更是瞬間圈粉，許光漢被大陸網友稱作「寶藏男孩」，而施柏宇則被譽為「人氣新星」，相對於《想見你》中個性靦腆害羞的莫俊傑，施柏宇透露自己的真實個性其實較開朗大方，他在劇中飾演默默守護在陳韻如（柯佳嬿飾）身邊的深情大男孩莫俊傑，察覺陳韻如愛上自己最好的兄弟李子維(許光漢飾)也不點破，仍以溫暖微笑陪伴對方；就算陳韻如總是刻意避開人群，也只有聽力不好的莫俊傑能懂她內心的吶喊，只因為他覺得兩人原來是同一個世界的人。

柯佳嬿、許光漢劇中戀情牽動粉絲心情。

劇中的莫俊傑，從一個乾淨單純的陽光少年、為兄弟情默默成全的男孩，轉變成為了所愛的人而坐牢的失意青年，最後選擇悲劇結束一生，令電視機前的觀眾心疼不已，觀眾們也在PTT上舉辦「《想見你》最讓人心疼的角色」活動票選，莫俊傑不出意外最高票當選，粉絲們也紛紛留言喊話：「俊傑不哭，快來給姐姐秀秀！」該劇將於今（1日）每週六日晚間10點至12點在中天娛樂台播出。

施柏宇（右）在劇中深愛柯佳嬿。

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(中時電子報)