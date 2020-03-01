桃園某高爾夫球場咖啡廳一名女員工小欣（化名），前年11月間喝醉趴在桌上，被董事長的64歲侯姓男秘書，脫褲逼口愛性侵，小欣的男友返回，驚見女友內褲被脫到大腿，侯男的褲子拉錬沒拉，調閱監視器後發現侯男淫行，憤而報警提告，桃園地檢署調查後依乘機性交猥褻罪嫌，將侯男起訴。

檢警調查，小芬工作的高球場咖啡廳，去年11月18日舉辦員工聚餐，小芬不勝酒力醉倒，被男友扶到咖啡廳桌上休息，侯男經過見四下無人、竟當場脫下小芬的內褲、拉下自己的褲子拉鍊硬上。

據三立報導，小芬的男友返回，驚見女友衣衫不整，內褲被脫到大腿，侯男站在旁邊，驚覺女友被檢屍，還在監視器看到侯男壓住女友的背部與頭部，雖侯男不斷道歉，仍與小欣報警提告。檢方偵訊時，侯男坦承犯行，遂依乘機性交猥褻罪嫌將他起訴。

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(中時電子報)