根據大陸國家互聯網資訊辦公室先前頒布的《網路資訊內容生態治理規定》，自今（1）日起，將對網路資訊內容生產者、服務平臺、服務使用者，以及網路行業組織的「網路行為」和「網路內容生態」，從嚴進行規範管理。

大陸國家互聯網資訊辦公室表示，在去年12月頒布的《網路資訊內容生態治理規定》立意在營造良好網路生態，保障公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家安全和公共利益。

《網路資訊內容生態治理規定》網路資訊內容生產者不得製作、複製、發佈含有「違法」的11種內容，包括反對憲法基本原則、危害國家安全，洩露國家機密，顛覆國家政權，破壞國家統一、損害國家榮譽和利益、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽，以及嚴禁侮辱、誹謗、威脅、散佈謠言，侵犯他人隱私人肉搜索、流量造假等。

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(中時電子報)