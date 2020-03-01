新冠肺炎蔓延，站在第一線防疫醫護人員相當辛苦，日前卻傳出台中市有醫院護理師，向知名連鎖便當店正忠排骨飯訂外送便當竟遭拒絕，護理師憤而PO臉書社群網站，引發網友熱議。正忠排骨飯1日提出5點聲明道歉，並將捐款100萬元給中央防疫中心，表示致敬。

正忠排骨品牌經理王睿翔指出，他代表正忠排骨飯跟社會大眾及全台灣的醫護人員說聲抱歉，正忠排骨飯將捐款100萬元給中央疾管數防疫中心，向第一線防疫人員致敬，也感謝各界批評指教，並對社會大眾提出5點致歉聲明，公司課長也主動私訊原PO，門市人員會再加強教育。

正忠排骨飯5點聲明如下：

一、該分店店長在沒經過公司授權私自暫停配送醫院訂單。針對此事公司深感抱歉。公司對於該分店店長、也將對其做出必需要懲處。

二、公司在醫院內也有直營門市。目前為止也是正常營運。從沒因為目前疫情狀況而暫停服務。總公司在疫情爆發後也沒有發文公告全省門市暫停 醫院送餐的業務。

三、台灣在防疫工作上做的很落實。處在防疫工作第一線的醫務人員對於他們的付出貢獻是令人尊敬及敬佩。

四、在防疫期間只要醫護人員或醫院有便當上的需求來電訂購、正忠排骨飯一定會優先服務。

五、針對此次事件，公司會再更加強服務人員的教育訓練、在服務品質上更加精進。

(中時 )