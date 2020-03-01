新冠肺炎疫情延燒，民眾憂心染病減少外出百業蕭條，但台東池上青農透過智慧科技與品牌精品化，讓平凡的台灣米躍上全球最大網購市場，外銷訂單逆成長，近日更有中國大陸台商親自到台東訂購白米，魏瑞廷絲毫不擔心新冠肺炎影響到白米銷售。

為何消費者如此信任與支持？過去農業常被視為沒落產業，青農魏瑞廷的白米儘管價格高昂，依然受廣大消費者青睞。他也透露祕訣，秘密就在「區塊鏈溯源」、「品牌精品化」及「高優質商品」等，成功讓台東好米躍升成為高級精品。

魏瑞廷表示，新冠肺炎爆發後有香港有通路商考慮到「糧食生產及包裝是否安全」也找上自己詢問相關區塊鏈溯源稻米產品，預計將採購10至15公噸的白米輸入香港，提供港人選擇。

另外，中國大陸台商范先生，這個月也實赴台東產地現勘並表示，縱觀全球，目前以第１人口大國的中國大陸，對糧食需求最為可觀。且對於安全健康及有機生態農產品需求更是日漸遽增，特別是在新冠病毒疫情蔓延後，對於安全農產品更是重視。

在查看魏瑞廷的稻米產地和生產狀況後，范先生十分滿意，預計將帶部分商品回中國大陸公司供同事參考，現場也與魏瑞廷約定日後可供應輸出產品的數量。在新冠肺炎疫情延燒中，產業觀光一片哀鴻遍野，魏瑞廷透過區塊鏈及網路在市場上屹立不搖。

(中時 )