影評YouTube頻道「加點吉拿棒」轉型失敗，去年底宣佈閉頻，讓不少粉絲心碎不已。沒想到成員XXY近日竟爆出背著正牌女友，私下約女粉絲「做運動」，引發網友熱議。

一名女網友近日在Dcard發文，標題以「仗著自己小有名氣就這樣？」，表示自己是「加點吉拿棒」忠實粉絲，過去只要是偶像辦的包場活動幾乎都會出席，某天她開始收到其中一名成員的私訊，聊天內容多次約女粉絲看電影、健身、游泳，甚至會說「我現在單身，需要陪伴」、「我需要有人在身旁支持我」等內容，都讓女粉絲非常不知所措。

XXY澄清。（圖／翻攝自XXY視覺動物臉書）

女網友表示，「我不斷的問我自己，我應該接收到這種訊息嗎？」直到某次她同意當對方舉辦的電影包場志工，才知道活動當天被XXY載走的女粉絲A是「正牌女友」，女粉絲形容當下XXY用奇怪的笑容看著她說，「幹嘛？你是不是很難過很失望我竟然有女朋友？看不出來吼？？？？」讓她相當傻眼，同時她心中的疑惑也有了解答，「這人是一個渣男」。事後，女網友將自己的遭遇分享到粉絲群組，才發現有數名被騷擾的受害者，她也感嘆：「幸好這個團體解散了！」

而被指控騷擾粉絲的XXY也在臉書發表聲明，坦言能理解爆料原PO的憤怒，「在深刻檢討整起事件的發生始末後，我願意為本次事件負起責任，未來也將更加注意自己與粉絲之間的互動」。同時，他強調，「衝突雙方有兩方觀點，對於該篇文章中有諸多不實之處」，並透露去年3月開始收到該名粉絲私訊，起初XXY並未回應，直到12月29日女粉絲回應他的限時動態，主動表示想一起健身，兩人才漸漸出現交集，並非指控文提到他主動邀約，他也公開多張聊天紀錄佐證，希望藉由澄清聲明供外界參考。

澄清文公開後，網友反應兩極，有人認為越描越黑，「一個巴掌拍不響，XXY如果身為一個已經有穩定交往的人的確是有點逾越」、「所以還是要跟女粉絲保持距離啊 現在你跳入黃河也洗不清的 冤屈要自己吞」，也有粉絲出聲安慰「辛苦了，公眾人物總是要被放大檢視」、「希望XXY不要難過太久，還是會支持你的。

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(中時電子報)