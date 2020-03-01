23歲鍾姓男子本身有投資通訊行，日前卻跑到新北市板橋區後埔街某通訊行詢價，因此與39歲張姓男子發生糾紛，雙方今（1日）凌晨1時許相約板橋區談判，鍾嫌卻拿出預藏的刀械砍人，造成3人受傷送醫，所幸並無大礙，警訊後將雙方依刑法妨害秩序、社會秩序維護法移送法辦。

警方調查，鍾嫌本身有投資通訊行，日前卻到張男經營的通訊行詢價、比價，讓張男認為鍾嫌僅是要辦手機換現金，雙方發生爭吵。張男的52歲游姓岳父得知後，邀約雙方出面和談。

豈料，和談過程中，張男還是認為鍾嫌態度不佳，再度發生口角衝突後，鍾嫌夥同友人拿出預藏刀械，追砍對方，造成游男及游男的陳姓友人受傷，鍾男的林姓友人也反遭劃傷，警方獲報到場，拿出辣椒水壓制現場，逮捕現場8嫌。

鍾嫌犯案後逃離現場，今（1日）凌晨4時許也遭警方逮捕，警訊後將雙方依刑法妨害秩序、社會秩序維護法移送法辦，正進一步追查是否有其他共犯。

影片網址：https：／／www.youtube.com／watch？v=t0LTsmyD8eQ＆feature=youtu.be

(中時 )