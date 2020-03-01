前高市落選議員張為盛2月2日在高雄鳳山區免費發放4.2萬個選舉剩餘口罩，遭調查局南機站約談，讓他自覺委屈落淚，他表示自己一生只哭過兩次，一次是父親過世，這次做善事還被抓，是最傷心的一次，為此決定加碼，將剩下的4000片口罩送光。

2月初張為盛被調查局約談時強調，有富商開口要以百萬元買下他的口罩遭他拒絕，趁新冠肺炎疫情延燒之際決定全數捐出，但檢調仍鎖定。

據了解，調查局南機站僅是要了解張為盛發放的口罩來源，確認有無刻意囤積，因此請他到南機站初步說明。

張為盛前年底參選高雄第9選區市議員落敗，選舉時製作大批口罩贈送選民，選完後還剩下4萬多個口罩。他自稱面對新冠肺炎疫情延燒，好心捐出所有剩餘口罩給高雄市民，就算曾有名富商開口要花百萬元買下他剩餘的所有口罩，也被拒絕。

即使被約談，他日前還是決定，要將剩下的4000片口罩送給各級學校以及有需調的民眾，希望大家能一起度過難關。

(中時電子報)