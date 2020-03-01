福壽山農場千櫻園後方的電信發射塔，在盛開櫻花的印襯下，就好像來到東京鐵塔一樣浪漫。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場賞櫻季從2月中持續至3月底，粉紅色富士櫻及昭和櫻怒放時，顯得格外浪漫。（陳淑娥攝）

福壽山農場賞櫻季從2月中持續至3月底，粉紅色富士櫻及昭和櫻怒放時，顯得格外浪漫。（陳淑娥攝）

台中福壽山農場千櫻園目前繁櫻成林，吸引大批民眾上山一睹櫻花風采，園區後方紅白相間的電信發射塔，在滿山櫻花印襯下，遊客彷彿置身在東京鐵塔下，顯得浪漫滿分！福壽山農場表示，今年電信發射塔意外爆紅，成為IG打卡熱門新景點。

福壽山農場場長巫嘉昌指出，農場因地理位置特殊，早期由中華電信設立電設發射塔，為偏遠地區帶來穩定訊號及加強高山地區緊急救援通訊，農場於2005年收回電信塔下方耕地，改種植櫻花樹苗復育山林，就是現在的千櫻園。

巫嘉昌表示，由於電信發射塔為紅白相間，今年遊客走在櫻花林下，抬頭看到櫻花與電信塔景色，直呼好像置身在東京鐵塔一樣，發射塔因此意外爆紅，在IG上成為熱門打卡點。

福壽山農場指出，千櫻園面積達13公頃，園區內遍植6000餘株櫻花樹，主要品種有緋寒櫻、富士櫻、昭和櫻、吉野櫻及大島櫻等5種，從2月中持續盛開到3月底；目前粉紅富士櫻、昭和櫻開花7成，吉野櫻、大島櫻也將從3月中接力綻放到4月初，歡迎遊客上山一睹櫻花風采。

(中時 )