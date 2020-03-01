現任無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨黨籍案爭議多時，前考紀會主委魏平政日前因此案違反程序正義請辭，國民黨任命前立委周守訓為考紀會代理主委。前立委蔡正元針對此事認為，馬金體制在國民黨內的餘毒比冠狀病毒潛伏的更深，「這些病毒不清除，黨主席候選人奢談什麼改革」。

國民黨任命前立委周守訓為考紀會代理主委，擬於3月7日新主席上任前，處理傅崐萁恢復黨籍案。然而，文傳會代理主委王育敏昨表示，目前考紀會未發出開會通知，也沒有時間表。

蔡正元則在臉書表示，為了一個傅崐萁，可以看出國民黨病得不輕。他指出，傅崐萁申請黨籍案，一路照著程序走，突然跑來一個金溥聰壓著徐巧芯和鍾沛君出面鬧場，鍾沛君很有智慧快閃走人，徐巧芯被迫開了記者會後也不見人影，獨留金溥聰四處揮舞，洋洋得意說只有他能擋傅崐萁。

怎麼擋法呢？蔡正元認為，先叫考紀會主委魏平政辭職，讓考紀會罷工，接著代理主席林榮德找了考紀委員周守訓代理主委，卻又發不出開會通知，竟然是承辦黨工故意請假且無人代理。

他說可見馬金體制在國民黨內的餘毒，比冠狀病毒潛伏的更深，隨便來一招，國民黨這部機器就動不了。他認為，這些病毒不清除，黨主席候選人奢談什麼改革都是廢話！

(中時電子報)