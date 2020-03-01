湖人這次的補強計畫再次宣告落空！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基1日爆料，先前謠傳可望跟尼克買斷合約的哈克利斯，確定選擇續留尼克，也就代表原本打算等到哈克利斯被買斷就要積極招募的湖人，再次落到慘遭放鳥的窘境。

在今年交易截止日前夕，湖人先後打算招募馬可斯莫里斯與雷吉傑克生，沒想到兩人同時選擇跳槽快艇，也讓湖人只能趕緊簽下馬可斯莫里斯的雙胞胎哥哥馬基夫莫里斯應急，如今再次鎖定哈克利斯，卻因哈克利斯決定留在尼克宣布告吹。

畢竟明天(2日)將是球員買斷合約的截止日，只有在明天之前買斷合約，球員才有資格加盟其他球隊參加季後賽，如今隨著哈克利斯沒被尼克買斷，代表他不可能跳槽湖人了，只會待在尼克打完這個球季，然後才去尋求續留或跳槽可能。

老實講，哈克利斯確實沒有離開尼克的必要，因為他在上個月7日遭到快艇交易到尼克後，已經出賽5場比賽，最近4場更扛先發重任，平均上場時間也比待在快艇還久，那麼還不如繼續留在尼克打身價，跳槽湖人恐怕也不太可能被重用。

(中時 )