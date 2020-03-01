效力紅襪的台將林子偉雖前一戰沒有安打，此戰是替補出賽回神，對上洋基3打數敲出雙安，打擊率回升4成。而另一場效力教士的胡智為，則是對上紅人中繼1局，在一、二壘有人時成功讓對手敲雙殺打，無失分退場。

林子偉前幾場熱身賽守過二、三、游，此戰於6局上替補守中外野，展現他內、外野兼修的優替人角色。6局下半林子偉一上場就敲安，還靠腳程跑出今年首次盜壘成功。

8局下半林子偉再敲落點巧妙的中外野安打，洋基二壘手、游擊手、中外野手3人都想搶著接，卻都沒有人能處理，林子偉連2打席敲安，可惜最後隊友無法將他送回本壘。9局下半洋基投手阿塞維多（Domingo Acevedo）連丟3人保送，無人出局紅襪攻佔滿壘，不過阿塞維多及時穩住，連抓2個出局數後，林子偉敲出內野飛球遭到接殺，紅襪可惜沒能反攻，最後以2比5敗給洋基。

而胡智為則面對紅人於第6局中繼，一度因為保送、被敲安，讓對手上到一、二壘，不過隨後讓科隆（Christian Colon）敲出雙殺打，順利解決危機。總計今日中繼1局，被敲1安、1保送、無失分，熱身賽2場都沒掉分，自責分率仍為0。

(中時 )