新冠肺炎疫情案例不斷攀升，成大醫院1日宣布防疫規格再升級，民眾到一般病房探視時間，每天從12個半小時大幅縮短至1小時，加護病房每天僅開放半小時。另外小兒加護病房與燒燙病房都縮探視時間。

因應新冠肺炎疫情延燒，成醫不斷提升防疫規格，日前已在住院大樓與門診大樓封閉多處院區出入口，管制進出。院方1日再決定限制探病時間，住院大樓維持上午7時到晚上9時限持陪病症進入規定，一般病房探視從原本每天早上9時到晚上9時30分，12個半小時的時間，大幅縮短至每天下午5時30分至6時30分。僅開放1小時探病。

成醫成人與小兒加護病房原本每天上午與下午6時至有兩個開放探視時段，提升管制後，限縮至僅開放下午6時至6時30分，僅半小時。探病人數限每次2人。燒傷病房探視時間限下午2時至3時，每次2人，較以往縮短1小時。

因應日前北部有印尼籍醫院看護感染新冠肺炎確診，為防止疫情破口，成大醫院近日提升管制病房探視，院方強調，全部陪病人員及訪客在病房時，皆須全程正確配帶口罩，接受護理師指導，並登錄姓名；陪病者（含照護服務員）每天早晚由護理師量體溫。

成大醫院呼籲民眾如無特別需要，儘量減少出入醫院，避免感染風險。

(中時 )