在新冠肺炎持續蔓延下，大陸也積極的增加產線提高口罩產能以因應需求，大陸中國石油預計在3月再增建21條口罩生產線，讓目前日產60萬個口罩的產能可以提升至150萬個。

根據《中新社》報導，自2月初開始歷經22天，中國石油票房4家企業新建了6條醫藥用口罩生產線，達到口罩日產能60萬個。並自3月開始，規劃21條新口罩生產線，可以再增加每日90萬個口罩供應，總產能達到每日150萬個。

由於生產口罩所需的重要原料聚丙烯（Polypropylene），中國石油也調整生產，安排大連石化、獨子山石化等6家企業轉產生產聚丙烯醫原料。聚丙烯是生產口罩使用的不織布重要原料，目前價格在大陸已經上漲10倍，每噸價格由2萬人民幣（約新台幣10萬元）上漲到每噸20萬元（約新台幣100萬元）起跳。

其他包括蘭州石化、撫順石化、大慶油田等單位，也成立口罩生產線，緩解市場需求。

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(中時電子報)