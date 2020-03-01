為降低食物浪費，並響應社會公益，量販龍頭家樂福帶頭串連24家知名品牌供應商，成功募得百萬資金，全數用來購買約20噸物資，包括白米、麵條、麥片、成人奶粉、嬰兒奶粉、罐頭、牙膏、牙刷、洗衣粉、沐浴乳、衛生紙等民生用品，加上民眾在門市捐贈的物資，總計38.2噸，將全數捐給食物銀行等慈善團體，可望幫助弱勢家庭7.6萬人。

家樂福指出，全球每年至少有13億噸的食物遭到浪費，光是台灣一年糧食總損耗至少近373萬噸，而且這個數字正在倍數增加；但與此同時，台灣卻也有近65萬人口，三餐無法溫飽。

為此，家樂福在去年10月響應世界糧食日開始，便號召24家知名品牌供應商，包括佳合企業、台灣雀巢、馬玉山食品、龍口食品、花東製米、萬家香醬園、佳蘭食品、橘平實業、福壽實業、味王等，共計推出40多支熱門商品，祭出「你買我捐一起作公益」買一送一樂捐銷售營業額5％的活動。

家樂福表示，最後在供應商響應跟民眾支持下，共計總募得計百萬資金，家樂福將之用來購買弱勢家庭所需物資，並於今年2月25日贈與中華基督教救助協會1919食物銀行、台灣食物銀行聯合會、高雄市慈善團體聯合總會，希望幫助台灣更多弱勢家庭。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真說，24家供應商在幾乎沒利潤的情況下熱情響應，透過此次募得資金所購買的物資，加上集結去年全台各分店民眾所捐贈的物資，共計逾38噸，預計可幫助約7.6萬人次、相當於3.3萬戶弱勢家庭，也希望藉此活動邀請更多企業一起關懷弱勢家庭。

家樂福說，此次捐助的物資包含主食調味料（白米、麵條、麥片、糖、鹽、調味包、泡麵）、罐裝類（成人奶粉、嬰兒奶粉、罐頭、食用油、醬油）、清潔用品（牙膏、牙刷、肥皂、毛巾、家用清潔劑、洗衣粉、沐浴乳、洗髮精、菜瓜布）、特殊用品（成人紙尿布、嬰兒紙尿布、衛生紙／棉）等四大類民生物資。

(工商 )