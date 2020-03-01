消防局到場救援時，對女子受困4樓遮雨棚，限於搶救空間狹小，先行在地面架設氣墊。（民眾提供／盧金足台中傳真）

女子午夜疑酒後坐在12樓陽台不慎墜樓，獲4樓有遮雨棚攔住，警消及時成功搶救。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區1日凌晨發生一名女子疑酒後從12樓陽台失足墜落到4樓遮雨棚，警消到場救援時，發現34歲的劉姓女子竟然一絲不掛 ，墜樓後卡在4樓外的遮雨棚，消防人員在地面架設氣墊床，運用繩索垂吊救援成功，送往榮總救治時，劉女手腳擦傷，意識清楚，一直喊說「不要去醫院！」警方調查，劉女疑與丈夫吵架，酒後坐在陽台不慎墜樓，午夜一場虛驚，鄰人直呼「命大！」詳細原因尚待警方調查。

今天凌晨13分許台中市警察局第六分局永福所獲報，西屯區有處大樓一名女子墜樓，立即通知消防局立即出動西屯協和、西屯分隊，8輛救災(護)車，由協和分隊分隊長陳柏仰帶隊19名人員到場搶救。

警消到場，見劉姓女子全身赤裸的卡在4樓遮雨棚上，而她家是住在該棟大樓的12樓，疑是酒後與先生口角，坐在12樓的陽台，不慎墜樓，幸好4樓有遮雨棚攔住，否則若從12樓墜到1樓地面，後果不堪設想。

警方初步調查，劉女與丈夫、子女同住在該棟大樓的12樓，昨晚疑和丈夫有所爭執後，喝酒解悶，還坐到12樓陽台上，可能因酒後精神不集中，竟然發生墜樓意外，還好墜落在4樓的 遮雨遮上。

消防局到場救援時，對女子受困4樓遮雨棚，限於搶救空間狹小，為避免女子反而會因體力不支掉落，先行在地面架設氣墊，再以垂吊繩索，垂降到劉女受困的遮雨棚，用繩索固定後垂降到1樓地面，但女子醉意未解，情緒激動，在救援時還一直躁動，消防人員還要一面安撫她的情緒，提醒「不要再亂動，很危險，要救妳下來了！」

警消人員救下墜樓女子，由於女子全身沒穿衣物，消防人員趕緊以毯子包覆，避免受寒，但女子酒後精神不濟，一直喊說「不要去醫院！不要送醫院」，警消檢視發現女手腳都有輕微擦傷，緊急送急診療，搶救的1小時過程中，有的鄰居被吵醒，出門察看到這一幕，直呼「命大！不要想不開」，從12樓墜落受遮雨棚救一命，如果沒有遮雨棚攔住直直墜地，受傷情況難以想像，警方後續正對女子墜樓原因正進一步深入調查。

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(中時 )