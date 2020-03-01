穩定鳳梨產銷，南市第一階段收購2000噸鳳梨，目前核定收購量已達1145公噸。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

因新冠肺炎疫情持續延燒，造成全球國際貿易緊縮，勢必衝擊台灣農產品外銷，尤其台灣鳳梨主要外銷市場在大陸，加上3月開始就進入產季，可能是首當其衝的農產品，台南市政府將透過擴展內外銷、啟動加工等措施因應，配合農糧署穩定鳳梨產銷計畫，公告「109年度鳳梨收購加工作業計畫」，第一階段將收購2000公噸鳳梨，上月17日開放申請迄今，已核定總收購量1145公噸。

南市府農業局指出，台南市種植鳳梨面積約1740公頃，占全台第二，農業局預估今年度產量逾7萬公噸，去年外銷狀況平順，農民進行產期調節，今年預計盛產期間將有4到5個月，台南於3月中旬後陸續上市，以關廟、歸仁、新化及山上為主要產地，品種多為台農17號（金鑽鳳梨）。

農業局長謝耀清表示，農業局先後邀集相關農產品加工場及關廟、山上、歸仁及新化等產地供貨單位，共同討論台南地區鳳梨收購加工計畫執行，同時建立平台，媒合南市轄內合法農產品加工廠及供貨單位，運用優良設備提升鳳梨附加價值。

台南市政府農業局則針對鳳梨採購加工，配合農糧署穩定產銷計畫，媒合合法加工廠辦理鳳梨收購，第一階段台南地區將收購2000公噸，迄今已有8間加工業者提出加工申請，農業局核定總收購量達1145公噸，目前仍陸續受理加工廠收購申請，農糧署將補助業者每公斤3元的加工處理費用，另外補助供應單位每公斤2元的集運費用，加強市場調節。

(中時 )