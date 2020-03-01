新竹發生一起「買春不成要付錢」大亂鬥案件！一名陳姓尋芳客與到大陸籍林姓女子談好性交易，但一進門見林女不是照片本人，轉頭想走，林女卻堅持「不能打槍，人來了就要給錢」，因雙方認知不同，引起一場激烈肢體衝突，2人從9樓打到8樓，2人最後被檢方分別依涉嫌傷害與強制罪起訴。

據「自由報導」報導，林女在新竹市1棟大樓9樓經營情色工作室，並在網站上張貼年輕貌美照片攬客，陳男看到照片心動，與林女約定到工作室性交易，但一進門卻發現林女外表與年紀，都不是照片上的正妹，認為「 被騙」轉身就要離開。

但林女認為，陳男上門買春就得給錢，於是從後方抱住陳男阻止離開，陳男使勁想掙脫，林女再抱住右大腿與拉住背包帶，打死不讓陳男走，2人就這樣從9樓纏鬥到8樓，林女後來提出左手臂、頭皮、背部 多處挫傷驗傷單，對陳男提告傷害，但新竹地檢署審理後認為陳男涉嫌傷害，林女涉嫌強制罪，將2人都起訴。

(中時電子報)