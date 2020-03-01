國民黨主席補選在三月七日將投票，本週雖是所謂投票前「黃金週」，候選人郝龍斌、江啟臣陣營也使出渾身解數搶媒體版面，但仍持續被新冠肺炎疫情「打敗」， 尤其防疫指揮官陳時中說溜嘴，引發外界質疑傳出院內感染醫院是否就是「林口長庚」更是討論焦點。一位力挺江的青壯藍委分析，黨主席補選「外冷內熱」，郝江各有優劣，最後決勝關鍵就是「投票率」，在此之下藍鐵票部隊「黃復興黨部選票」，也成為兵家必爭之地。

選前最後週末假日，郝江陣營持續催票，郝接受網路媒體專訪痛批台獨主張、鞏固黃復興選票與韓粉支持，江啟臣則鴨子划水，鞏固中南部地方大老手中的黨員票，江核心幕僚、高市新聞局長鄭照新也發文挺昔日老闆，替老闆固韓粉票用意明顯。

隨著雙方陣營動員催票以達最後肉搏戰階段，但受到疫情及外界因此次當選主席任期只有一年影響，不僅外界投注關切眼神不若以往，連郝、江本人都不諱言，有可能創下黨主席直選以來投票率最低紀錄，因此投票率及雙方能動員投票人數，將決定最後勝敗結果，也因此向來被視為國民黨鐵票部隊的黃復興黨部選票就成為兵家必爭之地。

青壯派藍委指出，此次黨主席補選人數約三十多萬人，比二○一七年黨主席選舉時合格黨員人數四十七萬八千餘人，整整少掉十多萬人。現存黨員數中，免繳黨費即可取得投票權的黨員，包括黨齡四十年以上、年齡六十五歲以上以及中低收入戶、低收入戶黨員就占十九萬人，另外還有一萬多名過去已繳一萬元終身黨費的黨員，而且三十多萬合格黨員當中，黃復興黨員人數就有約八萬人，占總選舉人數二成多。由於黃復興系統動員力頗高，如果整體投票率又受疫情影響而下降，黃復興票源流向就會對選舉結果產生高度影響。

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(中時電子報)