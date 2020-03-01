前役因為腹股溝拉傷缺陣的「小皇帝」詹姆斯，1日雖然宣告傷癒歸隊拿下19分、10助攻與8籃板，卻碰上灰熊3名球員得分破20的強大火力，其中去年榜眼莫蘭特更拿27分、14助攻，湖人終場88比105慘敗，也宣告中止7連勝。

或許才剛傷癒復出，詹姆斯上半場打起來明顯卡卡的，連帶造成湖人攻勢凌亂，竟在第2節遭到地主灰熊打出凶猛17比2，轉眼擴大領先到16分之多，幸好安東尼戴維斯趕緊跳出來穩住局面，但在上半場結束，湖人仍以46比58落後灰熊。

來到下半場，灰熊一度擴大領先差距到20分以上，儘管詹姆斯、安東尼戴維斯、波普等人末節曾縮小差距到個位數，可惜灰熊隨即重新擴大領先，打到最後3分04秒，湖人總教練佛格乾脆換下所有主力，提前宣告放棄這場難堪的慘敗。

除了莫蘭特完全不像菜鳥的驚人雙十數據，灰熊先發中鋒瓦蘭丘納斯也拿22分、20籃板的雙廿，迪昂布魯克斯24分進帳，3人充分把灰熊進攻火力發揮出來；湖人除了詹姆斯接近大三元演出，安東尼戴維斯15分、9籃板，波普11分。

(中時 )