為達到有效的速度管理，維護西濱快用路行車安全，彰化縣警方在西濱快北上路段設置區間測速系統，歷經2個月的系統測試，將於明天、3月2日零時起正式實施違規超速取締。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

為達到有效的速度管理，維護西濱快用路行車安全，彰化縣警方在西濱快北上路段設置區間測速系統，歷經2個月的系統測試，將於明天、3月2日零時起正式實施違規超速取締。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

油門別再催到底啦！台61線西濱快速道路彰化段去年底正式通車，中部路段全線通車、暢行無阻，為讓駕駛人放慢車速，彰化縣警局建置北上路段鹿港至伸港的區間測速系統，歷經兩個月測試，將於3月2日正式實施違規取締，比照國道高速公路，違規者可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

由於西濱快免收通行費，被駕駛人暱稱「窮人的高速公路」，不僅是連假時國一、國三的最佳替代道路，平日更有許多大型貨車、貨櫃曳引車行駛其中，頻繁往來各工業區運輸貨物，常常有違規超過時速90公里行車速限情形，「撞」況連連。

彰化縣警局建置的區間測速系統，在北上路段177K至168.1K之間，全長8943公尺，元旦起至3月1日為宣導期，期間完成測速系統的測試統計，光1月非春節連假期間，就有8萬3362輛次車流通過監控路段，其中有1萬6411輛超過限速行駛，而超速達10公里以上寬容值者計1459輛次，已達法定優先舉發標準。

彰縣警交通隊統計，西濱快彰化路段過去兩年發生的大小車禍事故，共計造成1死、35人輕重傷，另有128件車損事故，除因為未保持安全距離，肇因多為超速。

交通隊表示，為有效達到西濱快的「速度管理」目標，將以往單點測速取締方式，擴大為區間測速，將範圍由點擴增至線，當車輛通過區間測速起、迄點時，監控設備將辨識車牌號碼、紀錄通過時間，再由系統自動換算平均時速，未遵守速限且超速達10公里寬容值以上者，明天零時起將正式取締開罰；另外，南下路段預計在芳苑交流道以南，設置固定式測速照相桿取締超速違規。

(中時 )