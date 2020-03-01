[これが真実]ツインズの移籍について話します。(youtube頻道KENTA MAEDA)

日籍投手前田健太被從道奇被賣到雙城，雖然令人驚訝，不過他現在說是自己要求被交易的(移籍)，他不想留在道奇了。前田在youtube頻道說他想維持先發投手身分，最終目標是生涯200勝(現在美職47勝+日職97勝)。

前田健太在道奇第一季(2016年)繳出16勝11敗，隔年13勝6敗但狀態下滑，2018年開始被當成先發牛棚兩用的投手，並且近3年的季後賽都是當牛棚。他的薪水也不高，道奇簽他8年2500萬美元，平均年薪312萬美元。

此外前田還有獎金綁著先發場次與總投球局數，他必須先發32場、投滿200局才能拿到全額。後來道奇已經有很多強投，所以常叫前田投中繼，他根本無法達標。雖然要離開熟悉的洛杉磯，但前田很不想在牛棚混日子。

前田自畫圖表向大家說明三方交易(後來告吹, 被拆成兩次交易)。雙城去年轟破全壘打紀錄，卻因先發投手不足而在季後賽功敗垂成，他們打算讓前田擔任全職先發。在大聯盟官網的開季預測，前田健太可以排到第3號輪值。

雙城新球季補滿了先發投手，他們自家還有皮內達(Michael Pineda)，他剩下39場禁賽(禁藥禁賽60場)，新買的前道奇左投希爾(Rich Hill)傷癒之後也會歸來。

(中時電子報)