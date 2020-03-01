2020大選，國民黨慘敗，外界認為這次選舉結果代表著國民黨並未跟上時代的腳步改變，因此遭民眾唾棄。然而，在1990年2月11日時，國民黨舉行臨中全會，爆發黨內當權派（主流）與非當權派（非主流）的激烈鬥爭，導致黨內嚴重權力與路線的分裂，成國民黨在台灣盛極而衰的轉折點，當時更被形容為「國民黨史最慘烈的一天」。

據《今日頭條》報導，從1988年1月13日蔣經國在沒留任何遺言的情況下病逝後，國民黨內各派系間已是暗潮洶湧。當時國民黨的領導階層，未能體會蔣經國晚年名言「時代在變，潮流在變，我們的做法也必須要改變」的深刻內涵，仍拘泥於威權體制的桎梏中，因此喪失改革的最佳時機。此外，台灣各界也寧可繼續停留在威權思維與體制中，不知順勢向黨內民主跨步前進，成另一阻礙革新的重要因素。

當時掌握黨務大權的李登輝，欲收回政權與軍權，成為蔣經國之後真正集黨、政、軍大權於一身的實權人物。但其野心被部分國民黨大老看穿，因此，如何藉著「臨中全會」的召開，達到陣前換將、另推代理主席人選的目的，成會議焦點。

這場「臨中全會」會議短兵相接，主流派的主將宋楚瑜、黃昆輝與非主流主將李煥、林洋港親上火線，在會議當中要求舉手發言，表達與黨中央截然不同的意見，將黨內的紛爭正式檯面化，戰況激烈前所未見。然而，雙方的決戰點雖鎖定在維持威權體制時的起立鼓掌方式，還是以民主秘密投票方式決定候選人，但諷刺的是，當權的主流派竟選擇應繼續維持威權體制，挑戰的非主流派則是主張民主票選。最後在主流派擁有掌權優勢情況下，註定非主流派失敗的命運，但主流派事後毫無任何反省檢討，也未針對黨內民主化機制的建立認真思考，以致國民黨迄今仍然維持「實質獨裁」的一人領導「主席制」。從李登輝之後的歷任國民黨主席，包括連戰、吳伯雄、吳敦義在內，當年都是站在反民主的主流陣營，僅馬英九屬於非主流的一員。

該報導認為，國民黨即將進行主席補選，國民黨員應從2020慘敗與發生在30年前的流派之爭往事，重新思考黨現有的決策與組織體系，是否要做必要調整。以建立由具有黨、政、立法實權的黨員，組成集體領導的新模式，廢除從無發揮實質作用的中央委員與中常委等早已淪為不肖黨員沽名釣譽、攀龍附鳳的虛名組織，由新的中央集體領導直接向全體黨員負責，做不好就可以直接由黨員發動罷免換人。「問題是國民黨員是否有此共識？國民黨中央是否仍玩換湯不換藥把戲，自欺欺人。若仍不思變革，那就真的萬劫不復了！」

(中時電子報)