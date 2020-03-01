日本的新冠肺炎疫情，曾被WHO視為大陸以外最令人擔心的國家，但最近韓國、義大利、伊朗後來居上疫情大爆發，日本的確診數相對不那麼惹眼。不過，美媒質疑，日本政府為舉辦東京奧運，似乎刻意減少檢測，壓低確診數量，而讓許多老人置身感染險境。

以最近確診數爆炸成長的韓國、義大利為例，兩國皆採納專家意見，進行大規模病毒檢測，讓感染民眾盡快隔離治療。反觀日本，從鑽石公主號爆發疫情，檢測太過緩慢，以致船上感染一發不可收拾。

《紐約時報》報導，日本政府對病毒檢測保持嚴格限制，建議老年病患發燒兩天後才進行檢測，其他人則是連續發燒4天），這讓許多老人感染新冠肺炎機率大增。與韓國相比，韓國一天能進行1萬多個檢測，日本厚生省資料顯示，日本有能力一天進行4000項檢測，但疫情爆發以來，任何一天檢測的數量比2000都還少。

東京醫療治理研究所理事長、執業醫師上昌廣表示，「因為即將到來的東京奧運，安倍或安倍身邊的人可能希望淡化感染人數或病患」。

不論動機為何，日本約3600萬人為65歲以上，專家表示，日本的檢測缺口可能會讓最脆弱的族群深陷感染風險。

(中時電子報)