教育部今天發布「2019年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，民眾走入公共圖書館突破1億人次，電子書借閱冊數成長46.55％，《被討厭的勇氣》奪下最熱門電子書；語言文學類書籍排行榜中，日本作家東野圭吾有7部作品入榜，為此類別年度最有魅力作家。

教育部表示，2019年全台民眾愛上圖書館的熱情不減，圖書館的服務民眾有感，各項閱讀力大幅成長。民眾全年走入各地公共圖書館次數首度突破1億人次，借閱人次提升至2295萬人次，並有多達8130萬冊的圖書被借閱，跟107年比較，進館人次增加2283萬人次，成長24.82％；借閱人次增加128萬人次，成長5.90％；借閱冊數增加339萬冊，成長4.35％。

此外，在電子書閱讀上，也展現了數位時代的閱讀能量，借閱冊數增加81萬冊，成長46.55％，最為顯著。紅遍大街小巷的《被討厭的勇氣》奪下最熱門電子書，同時榮登年度讀者最愛第8名及哲學類排行冠軍。

教育部國家圖書館館長曾淑賢表示，近年來國家圖書館積極輔導各地公共圖書館，充實館藏、提升服務品質與推廣閱讀風氣，讓他們不斷散布教育與閱讀的種子，養成民眾閱讀的素養，進而成為民眾培育閱讀力、提升競爭力的重要基地。

綜觀2019年讀者閱讀興趣，語言文學類方面，東野圭吾有7部作品入榜，為此類別年度最有魅力作家；非文學類排行榜－哲學類書榜有9位本土作家11部作品上榜，包括蔡康永、張曼娟等知名作家，是2019年最具「台」味的榜單。

在整體閱讀力表現績優城市部分，「直轄市組」由首善之都台北市奪冠，「縣市人口50萬以上組」及「縣市人口50萬以下組」則分別由苗栗縣與台東縣獲得第1名。在鄉鎮市部分，以苗栗縣表現最為亮眼，分別有苑裡鎮、造橋鄉、三灣鄉與獅潭鄉4個鄉鎮為108年度閱讀力表現績優城市。

整體閱讀力躍升城市部分，「直轄市組」由桃園市奪冠，「縣市人口50萬以上組」及「縣市人口50萬以下組」則分別由雲林縣與金門縣獲得第1名。

(中時 )